Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія образилася на Макрона і не хоче його бачити на саміті БРІКС: "Недоречний гість"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1679
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія образилася на Макрона і не хоче його бачити на саміті БРІКС: "Недоречний гість"

Росія не хоче бачити президента Франції Макрона на саміті БРІКС

У МЗС РФ розраховують на підтримку ПАР.

Росія передала ПАР, що не хоче бачити президента Франції Еммануеля Макрона на саміті БРІКС. У МЗС РФ його називають "недоречним гостем".

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, передає російське пропагандистське видання.

У російському зовнішньодипломатичному відомстві розраховують на підтримку ПАР.

"Зрозуміло, що лідер держави, яка проводить настільки ворожу та неприйнятну для нас політику, настільки акцентовано й переконано розмірковує про те, що Росію потрібно активно ізолювати в міжнародному плані, поділяє лінію загальнонатовську на завдавання нам так званої стратегічної поразки, такий лідер недоречний як гість на БРІКС", - сказав він.

Російський дипломат ображено заявив, що "вже якийсь час іде обговорення критеріїв розширення БРІКС, і кандидати на вступ до об'єднання мають обов'язково дотримуватися політики, яка виключає застосування односторонніх санкцій проти будь-кого з чинних учасників об'єднання. Франція жодним чином не відповідає, вони проводять повністю протилежну лінію".

Нагадаємо, у США хочуть покарати ПАР за "зближення з Росією". Зокрема, вони мають намір скасувати торгову програму з Південно-Африканською Республікою.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1679
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація