Росія передала ПАР, що не хоче бачити президента Франції Еммануеля Макрона на саміті БРІКС. У МЗС РФ його називають "недоречним гостем".

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, передає російське пропагандистське видання.

Також читайте У Франції затримали юнака через замах на Макрона: що відомо

У російському зовнішньодипломатичному відомстві розраховують на підтримку ПАР.

"Зрозуміло, що лідер держави, яка проводить настільки ворожу та неприйнятну для нас політику, настільки акцентовано й переконано розмірковує про те, що Росію потрібно активно ізолювати в міжнародному плані, поділяє лінію загальнонатовську на завдавання нам так званої стратегічної поразки, такий лідер недоречний як гість на БРІКС", - сказав він.

Російський дипломат ображено заявив, що "вже якийсь час іде обговорення критеріїв розширення БРІКС, і кандидати на вступ до об'єднання мають обов'язково дотримуватися політики, яка виключає застосування односторонніх санкцій проти будь-кого з чинних учасників об'єднання. Франція жодним чином не відповідає, вони проводять повністю протилежну лінію".

Нагадаємо, у США хочуть покарати ПАР за "зближення з Росією". Зокрема, вони мають намір скасувати торгову програму з Південно-Африканською Республікою.

Читайте також: