Росія образилася на Україну та скликає Радбез через "утиски" УПЦ МП

Фесенко вважає, що Росія на Радбезі збирається гнути свою агітаційну лінію про "утиски" російськомовних та російської церкви в Україні.

Країна-терористка Росія заявила про "утиски" Української православної церкви Московського патріархату в Україні і вирішила скликати засідання Ради Безпеки ООН. Учасники Радбезу зберуться у вівторок, 17 січня.

Про це повідомляє Укрінформ.

У секретаріаті Радбезу підтвердили, що заявка від Росії надійшла і засідання відбудеться у вівторок після обіду (о 22:00 за Києвом).

Політолог Володимир Фесенко для 24 каналу розповів, що Росія на Радбезі збирається гнути свою агітаційну лінію, переконувати, що в Україні притискають російськомовних, російську церкву. Політолог переконаний, що через особливий статус Росії в Радбезі ООН і її моделі поведінки цей майданчик перетворився з політичного органу на майданчик "політичних і навіть ідеологічних шоу".

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону діяльності МП на території України. Окрім цього, у всіх областях України СБУ проводить перевірки у храмах та монастирях УПЦ МП. Під час обшуків знахоодять пропагандистські матеріали.

А у грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 10 впливових представників УПЦ (МП) або тісно пов’язаних з цією організацією. Фігуранти санкційного списку виступали з такими ініціативами: пропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ; погодились на співпрацю з окупаційною владою; просувають проросійські наративи; виправдовують військову агресію Росії в Україні.

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