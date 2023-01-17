Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія образилася на Україну та скликає Радбез через "утиски" УПЦ МП

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1272
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія образилася на Україну та скликає Радбез через "утиски" УПЦ МП

Фото: Associated Press

Фесенко вважає, що Росія на Радбезі збирається гнути свою агітаційну лінію про "утиски" російськомовних та російської церкви в Україні.

Країна-терористка Росія заявила про "утиски" Української православної церкви Московського патріархату в Україні і вирішила скликати засідання Ради Безпеки ООН. Учасники Радбезу зберуться у вівторок, 17 січня. 

Про це повідомляє Укрінформ.

У секретаріаті Радбезу підтвердили, що заявка від Росії надійшла і засідання відбудеться у вівторок після обіду (о 22:00 за Києвом). 

Політолог Володимир Фесенко для 24 каналу розповів, що Росія на Радбезі збирається гнути свою агітаційну лінію, переконувати, що в Україні притискають російськомовних, російську церкву. Політолог переконаний, що через особливий статус Росії в Радбезі ООН і її моделі поведінки цей майданчик перетворився з політичного органу на майданчик "політичних і навіть ідеологічних шоу".

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону діяльності МП на території України. Окрім цього, у всіх областях України СБУ проводить перевірки у храмах та монастирях УПЦ МП. Під час обшуків знахоодять пропагандистські матеріали.

А у грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 10 впливових представників УПЦ (МП) або тісно пов’язаних з цією організацією. Фігуранти санкційного списку виступали з такими ініціативами: пропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ; погодились на співпрацю з окупаційною владою; просувають проросійські наративи; виправдовують військову агресію Росії в Україні.

Епіфаній: коли святкувати Різдво та чому спалахнули скандали в УПЦ МП?

Епіфаній: коли святкувати Різдво та чому спалахнули скандали в УПЦ МП?

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1272
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація