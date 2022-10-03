Росія однозначно не буде існувати в такому вигляді: Подоляк про протести щодо мобілізації в РФ

Росіяни розуміють, що стабільності в їхній країні не буде в політичному, економічному, індивідуальному сенсах.

Про це в інтерв'ю "Уніан" сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це матиме безумовний ефект доміно. Росія однозначно не буде існувати в такому вигляді. Тому що вона багато бере у етнічних спільнот, але натомість нічого не дає. Вона не гарантує збереження стабільності. Люди вже розуміють, що стабільності не буде в політичному, економічному, індивідуальному сенсах", - підкреслив Подоляк.

За його словами, ця держава лише забирає людський ресурс, що працює до певного часу.

"Особливо, якщо у тебе є важкий репресивний апарат, який може впливати на людей, які починають ставити якісь питання. Будь-яка система повинна людині давати щось взамін за те, що вона у нього бере. Повинна давати щось у вигляді сервісу, стабільності, можливості отримати більшу прибутковість завтра, у вигляді свободи. Свободи не з точки зору політики, а з точки зору переміщення як мінімум. Росія за ці сім місяців обнулила все, що там залишалося. Відповідно, немає сенсу зберігати той суспільний договір, який є між нинішнім російським суспільством і авторитарною політичною вертикаллю", - сказав Подоляк.

Мобілізація в РФ триває вкрай репресивним характером, вона дуже дискримінаційна.

"Вона не звертає увагу кого вони забирають, це шокує людей. Але не можна очікувати, що люди готові будуть проявити свою позицію буквально завтра. Вони ще не розуміють як це буде розвиватися. У багатьох ще є ілюзія, яка триватиме місяць-півтора-два, що все може повернутися в довоєнний час", - додав він.

Щодо Європи, то за словами радника, перші два-три місяці там думали, а деякі і зараз думають, що можна повернутися в 23 лютого і точно так само приходити на концерти росспівробітництва, отримуючи там додаткову прибутковість.

"Ні, всього цього не буде. Всі ці ілюзії закінчаться, і ці люди будуть розуміти, що їм потрібно буде або змиритися з тим, що вони будуть витратним матеріалом, або вони почнуть виходити на акції протесту. Первинні акції вже почалися. Так як у нас президент унікальний в цьому плані, у нього є абсолютне інтуїтивне відчуття, що буде протест народів Росії проти федерального центру як такого. Він це вже відчуває. Тому що хороша інтуїція - це не аналіз, це як раз таки відчуття насувається. Потім вже додатковий аналіз і додаткове інформаційне забезпечення, яке є у президента. Це все дозволяє сподіватися на різке зростання відцентрових настроїв в Російській Федерації", - сказав він.

Нагадаємо, що Україна може вступити до НАТО за прискореною процедурою - як Фінляндія і Швеція.

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