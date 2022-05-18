Росія оголосила "персонами нон ґрата" французських дипломатів і висилає їх з країни

Росія оголосила "персонами нон ґрата" французських дипломатів і висилає їх з країни

МЗС Росії оголосило про висилку 34 співробітників французьких дипломатичних установ.

Таке рішення ухвалено у відповідь на те, що Франція оголосила про вислання російських дипломатів.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ РФ.

"18 травня в МЗС Росії було викликано Посла Французької Республіки П. Леві, якому було заявлено рішучий протест у зв'язку з провокаційним і нічим не обґрунтованим рішенням французької влади про оголошення 41 співробітника російських дипломатичних установ у Франції "persona nоn grata". Підкреслено, що цей крок завдає серйозної шкоди російсько-французьким відносинам та конструктивній двосторонній співпраці", - йдеться в повідомленні МЗС.

Як відповідь 34 співробітника французьких дипломатичних установ в Росії оголошені "persona nоn grata". Їм наказано залишити територію Росії у двотижневий термін з моменту вручення Послу відповідної ноти.

Раніше з тієї ж причини МЗС оголосило про висилку італійських та іспанських дипломатів.

Нагадаємо, що Москва оголосила "persona non grata" двох співробітників посольства Фінляндії, а наприкінці квітня Росія висилала трьох норвезьких дипломатів.

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