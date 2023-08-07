Росія оголосила в розшук українську журналістку Яніну Соколову

МВС Росії оголосило в розшук українську телеведучу, журналістку Яніну Соколову.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"МВС Росії оголосило у розшук українську телеведучу Яніну Соколову (включена до списку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу)", – йдеться в заяві ЗМП.

Там додали, що в серпні 2022 року у серпні минулого року російський Слідчий комітет звернув увагу на заяви Соколової, яка начебто "висловила позицію щодо необхідності вбивства російських людей за національною ознакою".

Насправді ж журналістка заявляла про зовсім інше. У ефірі програми "Говорить великий Львів" у кінці липня 2022 року Соколова висловлювала димку, що російських військових не варто брати в полон, а слід ліквідовувати на полі бою, після скоєних в Україні воєнних злочинів, як-от кастрації українських захисників та теракт у колонії в Оленівці з українськими військовополоненими.

На сайті російського МВС не вказано, за якою саме статтею Кримінального кодексу розшукується журналістка.

МВС Росії оголосило в розшук Яніну Соколову / Скриншот із сайту МВС РФ

Зауважимо, Соколова добре відома росіянам завдяки своєму YouTube-проєкту антипропаганди "Вечер с Яниной Соколовой", в межах якого журналістка висміює та розвінчує російські фейки, чим добряче дошкуляє російським глядачам.