Росія оновила антирекорд щодо добового приросту COVID-19: ситуація в країні катастрофічна

Станом на суботу у Росії проходять лікування від коронавірусу майже 720 тисяч людей.

У Росії кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 зросла за добу на 57212 проти 49513 днем ​​раніше - це новий антирекорд і другий поспіль. Загальна кількість інфікованих перевищила 11 млн.

Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви з ситуації з коронавірусом.

Кількість госпіталізацій через коронавірус в Росії за добу склала 9 902, що на 8,4% перевищило показник попереднього дня. Зростання відбулося у 46 регіонах.

Кількість осіб, які одужали від COVID-19, зросла за добу на 25 525 - до 10 000 577. Частка виписаних пацієнтів знизилася до 90,5% від загальної кількості тих, хто заразився.

Кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування зараз, зросла до 718 976.

Кількість летальних наслідків через коронавірус зросла за добу на 681 проти 692 днем ​​раніше - до 325 433.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Росія посіла друге місце в світі за кількістю померлих від коронавірусу. На першому місці - США, на третьому - Бразилія.

Коронавірус в Україні: Івано-Франківську область планують перевести у "червону" зону

Читайте також: