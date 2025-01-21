Росія опиниться у великій халепі: Трамп пояснив, які наслідки чекають на Путіна у випадку відмови від мирної угоди

Путіну слід укласти угоду про мир, інакше він зруйнує Росію, зазначив Дональд Трамп.

Президенту РФ Володимиру Путіну слід укласти угоду про мир, бо якщо він відмовиться, Росія опиниться у великій халепі.

Про це заявив президент США, відповідаючи на запитання журналістів про розмову із президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.

"Зеленський хоче укласти угоду (про мир – ред.). Я не знаю, чи хоче Путін, можливо і ні. Але йому слід укласти угоду. Не укладаючи її, він руйнує Росію. Думаю, Росія буде у великій халепі – гляньте на їхню економіку, на інфляцію", – сказав Трамп.

Президент США додав, що добре ладнає з Путіним.

"Надіюсь, що він захоче укласти угоду", – резюмував Трамп.

Нагадаємо, президент-диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Кремль готовий вести переговори зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні. Втім, за умови повної капітуляції України. У Кремлі заперечують "мирне врегулювання".

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