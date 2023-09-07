"Росія отримає пару стусанів під зад": Невзоров пояснив, що чекає на агресора

Росія та її громадяни, які розв'язали війну проти України, відчувають і відчуватимуть її на собі.

Найближчим часом Росії належить отримати ще пару не особливо для неї болючих, але образливих стусанів під зад. На неї чекають пенделі від "Інтерполу", генпрокуратури США та світових фармакологічно концернів.

Про це у своєму телеграм-каналі написав російський журналіст Олександр Невзоров.

Росії буде недостатньо

За словами опозиціонера, "Інтерпол" втомився від вічного російського здирництва, видачі "політичних", необхідності якось реагувати на ідіотські запити кремлівської диктатури та від хамства на адресу МКС. Ймовірно, питання з вигнанням Росії з великої системи "Інтерполу" буде вирішене.

"Поженуть путінських клевретів і з банківських систем США, анулювавши "священність вкладів". Парад ганьби відкриє православний "олігарх" малофєєв, мільйони доларів якого будуть передані Україні на "потреби воїнів ЗСУ". За ним будуть інші "пси кремля", які необачно розташували гроші в американських банках", – пояснив опозиціонер.

Крім того, фармакологічні концерни згортають і свою співпрацю з Росією та свою присутність на її територіях. Цей відхід почався ще півтора року тому, але зараз він набрав сили й обертів.

Декілька цікавих фактів:

російські аптеки та лікарні втратили п'яту частину найважливіших препаратів;

декілька жалюгідних таблеткових заводів РФ, зрозуміло, компенсувати втрати не в змозі;

протягом наступного року очікується вихід ще приблизно 80-100 найменувань популярних західних ліків.

"Втім, дупу Росії всіх цих проблем явно недостатньо. Ще один стусан вона вирішила дати собі сама, залишивши ЮНЕСКО. Про необхідність "виходу" звідти заявив пєтєнька толстой", – підсумував Невзоров.

Раніше Невзоров висловив переконання, що Путін не припинить війну проти України. Річ у тім, що зараз це – "єдине, що в нього залишилось".

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