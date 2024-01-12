Росія отримує майже половину технологій для зброї від компаній зі США та ЄС – дослідники

За словами дослідників, у російській зброї були знайдені технології таких компаній, як Intel, AMD та інших.

Росія досі уникає санкцій щодо технологій, необхідних армії для війни проти України. Так, нещодавно РФ імпортувала електроніку "високого пріоритету" майже на 9 млрд дол., яку США та їхні союзники заборонили ввозити до країни-агресорки.

Про це йдеться у спільному звіті американських та українських дослідників, повідомляє Business Insider.

Які західні технології Росія досі імпортує

Видання уточнило, що Росія здебільшого імпортувала з Заходу мікрочіпи, підшипники, навігаційні системи та іншу електроніку, яку Кремль використовує для своїх ракет, безпілотників і бронетехніки.

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За перші 10 місяців 2023 року щонайменше 43,9% цієї імпортованої техніки було спершу виготовлено компаніями зі штаб-квартирами у США та країнах-союзниках. Про цей вказано у спільному дослідженні мозкового центру Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти Росії Єрмака-Макфола та аналітичного центру Київської школи економіки.

Лише американські виробники зробили внесок у принаймні 27% техніки, знайденої в російській зброї за цей період, йдеться у звіті.

Загалом передові технології, імпортовані Росією у ті місяці, оцінюються в 8,77 млрд дол.

За оцінками групи дослідників, санкції проти РФ певною мірою спрацювали. Так, кількість передової електроніки, імпортованої Москвою для військових потреб, скоротилася на 10% від початку повномасштабної війни.

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РФ отримує технології Intel, Advanced Micro Devices і Texas Instruments

Однак велика частина цих технологій все ще походить від американських компаній, таких як Intel, Advanced Micro Devices і Texas Instruments, йдеться у звіті.

За даними дослідників, від січня до жовтня 2023 року для російської зброї було імпортовано товарів від Intel на суму щонайменше 351 млн дол. Ще на 269 млн дол. технологій надійшли від компанії Analog Devices, що базується в Массачусетсі.

І з цієї кількості товари на 174 млн дол. спочатку були виготовлені компанією AMD. Товари ще на 140 мл дол. надійшли від компанії Texas Instruments.

У звіті зазначається, що компоненти виробництва всіх цих компаній були знайдені в російській зброї, вилученій з поля бою. І це незважаючи на припинення всіма цими компаніями продажів до Росії.

"Очевидно, що Росія продовжує отримувати великі обсяги товарів, які ми вважаємо особливо важливими для її військової промисловості", – вказують дослідники.

Хто постачає Росії товари для військової промисловості

У звіті йдеться, що ці товари в основному продавалися та відправлялися до РФ через Китай і Гонконг. При цьому майже 70% надходили з обох регіонів.

Китайські технології становили 44,7% імпортованих компонентів для російської зброї протягом перших трьох кварталів 2023 року. Це більше, ніж зі США, але менше від кількості імпортованих технологій із країн західної коаліції, до якої входять Південна Корея та Японія.

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За оцінками дослідників, Росія досі потребує передової західної електроніки для своєї зброї, а це означає, що експортний контроль все ще може бути ефективним для стримування бомбардувань з боку Москви та атак безпілотниками.

"Однак необхідні значні зміни в поточному підході до правозастосування, щоб підвищити їхню ефективність", – йдеться в повідомленні.

Дослідники закликали законодавців на Заході посилити обмеження щодо країн, які діють як сторонні продавці, і заохотити приватний сектор до кращого саморегулювання задля дотримання санкцій.

Видання зауважило, що цей спільний звіт з’явився одразу після того, як президент України Володимир Зеленський заявив 9 січня, що санкції Заходу затьмарені лазівками.

Нагадаємо, восени 2023 року видання The Guardian повідомило, що Україна передала країнам G7 (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) таємний документ зі звітом про те, що застосовувані Росією дрони-камікадзе Shahed мають багато європейських запчастин.

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