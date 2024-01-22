Росія отримує від КНДР ракети для війни в Україні: Британія передала ООН супутникові знімки

На знімках видно три російські кораблі: “Майя”, “Ангара” та “Марія”.

Велика Британія надіслала в ООН супутникові знімки, які можуть довести постачання Росії північнокорейських ракет. Журналісти, які оприлюднили інформацію, посилаються на звіт військової розвідки.

Про це йдеться в матеріалі видання The Guardian.

Як зазначається, супутникові знімки були зроблені з вересня минулого року по грудень. На них видно три російські кораблі: “Майя”, “Ангара” та “Марія”. На знімках зафіксовано навантаження контейнерів на російські судна у північнокорейському порту.

Водночас РФ не визнає отримання ракет від КНДР, проте Сполучені Штати та союзники впевнені в цьому. Офіційний представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Росія отримала від КНДР деяку кількість ракет і пускові установки і вже щонайменше одну ракету випустила по Україні під час масованого удару 30 грудня.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін через дефіцит озброєння звернувся до глави Північної Кореї Кім Чен Ина з проханням надати балістичні ракети малої дальності та понад один мільйон артилерійських снарядів.

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