Росія палає: у Ростовській області розгорілася масштабна лісова пожежа (відео)

Ще в одному регіоні РФ пожежники намагаються приборкати вогонь, який охопив уже 50 гектарів лісу.

У Ростовській області розгорілася масштабна пожежа, яка охопила територію площею 50 га.

Про це повідомили російські ЗМІ в понеділок, 22 серпня, з посиланням на місцеве управління МНС.

Інформація про пожежу у Кам'янському районі Ростовської області надійшла до МНС о 14:28 за київським часом. Тоді було зафіксовано спалах на площі 0,5 га.

Надвечір у вогні було вже 32 га лісу, згодом площа займання збільшилася до 40 га, потім — до 50 га.

Пожежу гасять 177 рятувальників, задіяно 50 одиниць техніки, у тому числі два вертольоти Мі-8.

Загалом у Росії на цей час зафіксовано близько 100 лісових пожеж у 18 регіонах.

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Через стихійне загорання у Рязанській області 22 серпня оголосили режим надзвичайної ситуації. За даними Авіалісоохорони, вогонь охопив тут площу 8–9 тисяч гектарів.

Нагадаємо, раніше мешканців Москви попередили про максимальну концентрацію гару в повітрі через пожежі в Рязанській області.

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