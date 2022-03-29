Росія переходить на систему тотального контролю за населенням, як у Китаї – військовий експерт

Росія переходить на систему тотального контролю за населенням, як у Китаї – військовий експерт

Росіяни повністю випадуть зі світового Інтернету.

Росія переходить на систему 5G на китайській платформі, а це означає встановлення тотального контролю за населенням.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

Він пояснив, що в Китаї штучний інтелект фіксує переміщення приватних осіб, транспорту і всього решта, і надалі цю інформацію обробляють.

"Так Росія переходить на систему тотального контролю за населенням, як це є в Китаї", – сказав експерт.

На його думку, задум Росії може вдатися їй лише у великих містах через брак грошей. У такому разі росіяни повністю випадуть зі світового Інтернету.

"Я думаю, що вони (у Росії – ред.) зроблять якийсь гібрид системи, який навряд чи буде працювати", – додав Жданов.

Нагадаємо, фінську телекомунікаційну компанію Nokia звинуватили у забезпеченні кібершпигунства для Росії в обмін на сприяння веденню бізнесу.

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