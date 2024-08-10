Росія перекидає морську піхоту з Криму в Курську область: деталі

Із Севастополя в Курську область перекинули підрозділи 810-ї бригади морської піхоти ЧФ Росії. 6 серпня на трасі "Таврида" у напрямку Керчі було відзначено військові вантажні "камази" з тактичним знаком "Z у квадраті".

Про це пише "Крымський ветер".

"Наші спостерігачі із Севастополя повідомили, що виїхали вони з місця дислокації 810-ї бригади морської піхоти ЧФ Росії у бухті Козачої. Варто відзначити схожість тактичного знака "Z у квадраті" зі знаком "Z у ромбі", який був на автомобілях російської колони, знищеної під Рильськом", – йдеться у повідомлення.

Крім того, про бої в Суджі за участю морпіхів 810-ї бригади повідомляв Z-паблік "Два майори".

Техніка армії РФ на Курщині

Нагадаємо, росіяни готуються зупинити роботу Курської АЕС, якщо туди зайдуть ЗСУ. Це один із ймовірних варіантів.

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