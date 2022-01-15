Росія перекидає ракетні установки "Іскандер" з Далекого Сходу на Захід країни - CIT

Міноборони РФ все пояснює навчаннями.

Російська Федерація перекидає оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" із Східного військового округу на західний напрямок.

Про це повідомила розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) у Telegram-каналі.

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Розслідувачі повідомляють, що кілька днів тому у Twitter з'явилося відео, зафільмоване на Далекому Сході. На кадрах упізнали за контурами ОТРК 9К720 "Іскандер-М", які були вкриті брезентом. "За весь час спостережень ми не бачили, щоб брезентом повністю накривали якусь іншу техніку, окрім цих двох машин комплексу Іскандер-М", - наголошують у CIT.

Крім того, техніку помітили 13 січня на відео, яке зафільмували у Свердловської області. На ньому інші машини комплексу "Іскандер-М" (9Т248, 9С552, 9С920-1 або 9У91), а також автопоїзди з КАМАЗ-44108 та бортовими напівпричепами. "Вони використовують для перевезення довгих ракет комплексу",- уточнюють у CIT.

Conflict Intelligence Team

Зазначається, що за непрямою інформацією з відкритих джерел, склади виїхали зі станції Дивізіонна в Улан-Уде та зі станції Біробіджан-2. "Ці з'єднання, що мають на озброєнні "Іскандери ", входять до складу 36-ї та 35-ї загальновійськових армій. Раніше ми помічали рух з'єднань із цих армій у західному напрямку. Про перекидання 107-ї ракетної бригади "до України" також згадується в коментарях до одного з відео з військовою технікою", - повідомляють аналітики.

"У Міноборони РФ пояснює все навчаннями. Втім, ми пам'ятаємо, що вони вже це робили 2014 року", – кажуть у CIT.

Нагадаємо, американські ЗМІ опублікували карту, на якій показали розташування військ держави-агресора Росії вздовж кордону з Україною. Карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків.

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