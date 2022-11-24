Росія перекидає війська та мобілізованих на схід України: серед новобранців навіть студенти

Росія перекидає на схід України війська з Херсона та своїх новобранців, серед яких студенти та люди віком понад 50 років, яких обіцяли звільнити від мобілізації.

Росія перекидає війська з Херсонської області на схід України. На Донеччину кидають навіть студентів, яких обіцяли звільнити від мобілізації.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу 24 листопада.

"Протягом тижня відмічена передислокація підрозділів російських окупаційних військ, насамперед мотострілецьких, танкових, повітрянодесантних, артилерійських та інших військ, з тимчасово окупованої території Херсонської області на інші напрямки", — зазначив Громов.

За його словами, російське керівництво продовжує перекидати своїх новобранців на Донбас. Серед них є студенти та особи віком понад 50 років, яких у РФ обіцяли звільнити від мобілізації.

"Також тривала передислокація підрозділів мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу (Донецьк) на тимчасово окуповану територію Донецької області. При цьому особовому складу з числа студентів-слухачів, а також особам старше вікової групи понад 50 років в черговий раз надавалися обіцянки щодо можливості звільнення з лав російських окупаційних військ після повернення в пункт постійної дислокації", - розповів Громов.

Нагадаємо, політик Андрій Сидельников розповів, що мобілізація в Росії триватиме й далі, тому що російський диктатор Володимир Путін намагається виграти час для спроб вийти на переговори. Сидельников переконаний, що Путін вже програв, однак наразі, забиваючи фронт “гарматним м’ясом”, намагається просто виграти час.

Читайте також: