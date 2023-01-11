Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія перекинула до Білорусі ешелон із 40 вагонів зі зброєю, технікою та військами (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
225
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія перекинула до Білорусі ешелон із 40 вагонів зі зброєю, технікою та військами (відео)

Скриншот з відео

Зокрема, на територію РБ прибули ще 750 російських військових.

До Білорусі з Росії прибув ще один ешелон із військовою технікою, боєприпасами та особовим складом російських збройних сил.

Про це моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила 11 січня.

Там уточнили, що 9 січня о 14:30 на залізничну станцію Чепіно в білоруському Вітебську прибув черговий ешелон збройних сил Росії. Він 3 січня був відправлений із залізничної станції Московка в російському Омську.

У складі ешелону зафіксовані 40 вагонів, серед яких: 

  • 15 пасажирських (близько 750 осіб), 
  • 10 вантажних (зі спорядженням та боєприпасами),
  • 15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною технікою.

Нагадаємо, Росія також перекидає до Білорусі додаткові гелікоптери та літаки для проведення спільних льотно-тактичних навчань. За оцінками британської розвідки, таке розміщення, найімовірніше, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до додаткових наступальних операцій проти України.

Додамо, Міноборони Білорусі 11 січня заявило про  спільне з Росією нарощування сил протиповітряної оборони.

Читайте також:

“Напад із чотирьох сторін”: Українці зривають плани Кремля на кордоні з Білоруссю

“Напад із чотирьох сторін”: Українці зривають плани Кремля на кордоні з Білоруссю

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
225
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація