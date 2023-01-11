Росія перекинула до Білорусі ешелон із 40 вагонів зі зброєю, технікою та військами (відео)

Зокрема, на територію РБ прибули ще 750 російських військових.
До Білорусі з Росії прибув ще один ешелон із військовою технікою, боєприпасами та особовим складом російських збройних сил.
Про це моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила 11 січня.
Там уточнили, що 9 січня о 14:30 на залізничну станцію Чепіно в білоруському Вітебську прибув черговий ешелон збройних сил Росії. Він 3 січня був відправлений із залізничної станції Московка в російському Омську.
У складі ешелону зафіксовані 40 вагонів, серед яких:
- 15 пасажирських (близько 750 осіб),
- 10 вантажних (зі спорядженням та боєприпасами),
- 15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною технікою.
Нагадаємо, Росія також перекидає до Білорусі додаткові гелікоптери та літаки для проведення спільних льотно-тактичних навчань. За оцінками британської розвідки, таке розміщення, найімовірніше, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до додаткових наступальних операцій проти України.
Додамо, Міноборони Білорусі 11 січня заявило про спільне з Росією нарощування сил протиповітряної оборони.
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