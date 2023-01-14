Росія перекинула до Білорусі ще два ешелони з військами і технікою: відео маршруту

До РБ прибула 91 одиниця військової техніки та близько 200 російських військових.

До Білорусі прибули ще кількох нових ешелонів російської армії з особовим складом та військовою технікою.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Так, 8 та 9 січня зі станції Кантемирівка у Воронезькій області РФ були відправлені два ешелони. Перший із налічував 43 вагони: з них один – пасажирський (близько 50 військових) та 42 вагони-платформи.

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Цей ешелон прибув 11 січня на залізничну станцію Слонім у Гродненській області Білорусі. Серед військової техніки у складі ешелону прибули два бензовози "Урал", два БТРи, шість вантажівок ("Урал" і "КамАЗ", деякі – "КУНГи"), один причіп (генератор), лдин автокран "КамАЗ", два бензовози "МАЗ" та один "УАЗ Патріот". На деяких машинах зафіксований "Z".

12 січня на станцію Слонім із Кантемирівки прибув ще один російський ешелон у складі 52 вагонів: три пасажирські (150 осіб) та 49 вагонів-платформ.

"З урахуванням нової інформації, можна говорити про зміну чисельності угруповання ЗС РФ у РБ: Прибуло до РБ: техніка – не менше 91 одиниці (уточнюється); особовий склад – близько 200 осіб", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Беларускі Гаюн" повідомив, що приблизно 400 мобілізованих росіян, навчених у Білорусі, перекидають на війну у напрямку Луганська.

Зауважимо, за даними командування ЗСУ, наразі Білорусь не становить безпосередньої загрози для України, проте захисники держави поступово збільшують свої оборонні спроможності на кордоні.

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