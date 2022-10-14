РФ перекинула до кордону з Норвегією бомбардувальники, які можуть атакувати США та Європу ядерними бомбами

На російській базі розташовані сім бомбардувальників Ту-160 і чотири – Ту-95.

На російській авіабазі поблизу кордону з Норвегією зафіксували збільшення кількості бомбардувальників, які здатні нести ядерні заряди та атакувати цілі в США та всій Європі.

Про це пише норвезьке видання Faktisk із посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.

Американська компанія опублікувала супутникові знімки, зроблені 7 жовтня. На них видно, що на базі Олєнья розташовані сім бомбардувальників Ту-160 і чотири – Ту-95. Через два дні Planet Labs зафіксував ще один Ту-160, який стоїть на злітній смузі авіабази.

ФОТО: Planet Labs

Про незвичайне розміщення російських бомбардувальників на Кольському півострові раніше, 30 вересня, повідомляло виданя The Jerusalem Post . Н а супутникових знімках, представлених ізраїльською газетою, видно чотири літаки Ту-160 і три Ту-95 у серпні та вересні. Це викликало міжнародний резонанс, оскільки зазвичай ці літаки розташовані на повітряній базі Енгельса, що за 720 кілометрів на південний схід від Москви.

Нагадаємо, американський філософ та політолог Френсіс Фукуяма вважає, що США і НАТО вступлять у війну, якщо Путін застосує ядерну зброю.

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