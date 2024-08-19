Росія перекинула до Курщини тисячі військових з України: деталі від аналітиків

Російське військове командування перекинуло до Курської області угруповання від 5 тисяч військових з лінії фронту в Україні для відображення вторгнення ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики припустили, ймовірно, наступні етапи бойових дій на території РФ вимагатимуть збільшення російської живої сили та матеріальних засобів у цьому районі.

The Wall Street Journal 17 серпня з посиланням на джерело повідомило, що російські війська передислокували "кілька" неповних бригад загальною чисельністю 5000 осіб з України до Курської області посеред тижня - від 6 до 13 серпня.

Також співрозмовник видання зазначив, що окупаційні війська передислокували неповну чисельність бригади з Донецької області.

Станом на 15 серпня підрозділи російської 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Ленінградського військового округу) також прибули до Курщини. Аналітики нещодавно спостерігали елементи бригади, які останніми місяцями воюють поблизу Часового Яру Донецької області.

"Звіт WSJ про 5000 російських військовослужбовців частково збігається з повідомленням про те, що станом на 11 серпня російські сили передислокували до лінії фронту в Курській області до 11 батальйонів", – зазначили аналітики.

Нагадаємо, вперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня.

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії.

Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці (зокрема, Сирський) заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.



Україна сформувала буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.

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