Росія перекинула три винищувачі з гіперзвуковими ракетами "Кинджал" під Калінінград: причина

Росія перекинула три літаки МіГ-31 із гіперзвуковими ракетами "Кинджал" на аеродром "Чкаловськ" Калінінградської області.

У Міністерстві оборони РФ заяляють, що це зроблено "в рамках додаткових заходів стратегічного стримування".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди із посиланням на заяву Міноборони РФ.

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Зазначається, що МіГ-31 нестимуть бойове чергування цілодобово.

Додамо, надзвукові ракети "Кинджал" - це російський авіаційний ракетний комплекс, який може вражати стаціонарні об'єкти, а також кораблі, авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати. Вперше Путін згадував про такий тип ракет ще 2018 року. "Кинджал" є не крилатою ракетою, а аеробалістичною. Запускає її модернізований винищувач МіГ-31. Надзвукові ракети можуть включати ядерні боєголовки.

Нагадаємо, ймовірно, що російський диктатор Володимир Путін зимою хоче оголосити про відтворення Радянського союзу. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що такий варіан розвитку подій цілком можливий.

Двійники Путіна, Гітлера, Наполеона та навіть Ющенка

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