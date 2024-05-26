Росія перевела два кораблі Чорноморського флоту на Каспій: що це означає - пояснення експерта

Чорне море вже давно небезпечне для ЧФ РФ.

Росія евакуювала недобудовані кораблі ЧФ "Туча" та "Амур" у води Каспійського моря, аби захистити їх від українських атак.

Про це повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

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"Будемо сподіватися, що це не тільки для будівництва суднобудівного заводу в Зеленодольську, а й з перспективою врятуватись від гніву розлюченого Магури чи неминучих "атакамів". Чорне море вже давно небезпечне для російської чорноморської флотилії. Навіщо забруднювати його дно металобрухтом, коли можна просто втекти? І це, для російських моряків, крім синхронного пірнання на дно, ще й завжди спрацювувало чудово", - написав експерт.