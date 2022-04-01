Росія під ударами хакерів: б’ють по сайтах органів влади та фінансових установ

Росія під ударами хакерів: б’ють по сайтах органів влади та фінансових установ

Найтриваліша кібератака відбувалася протягом 6 діб.

Кількість DDoS-атак на державні інтернет-ресурси Російської Федерації, сайти російських ЗМІ та компаній у березні 2022 року збільшилася у вісім разів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляють російські видання з посиланням на дослідження “Лабораторії Касперського”.

Як йдеться у повідомленні, упродовж останніх двох місяців, відколи РФ здійснила агресію до України, середня тривалість атак перевищила добу (склала 29,5 годин), тоді як у лютому-березні 2021-го цей показник не перевищував 12 хвилин. Найтриваліша атака відбувалася 145 годин, тобто понад шість діб.

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Під прицілом хакерів у березні найчастіше опинялися сайти фінансових організації (частка у загальному обсязі - до 35%), а такж органів державної влади (33%).

За словами представника “Лабораторії Касперського” Олександра Гутнікова, на початку спалаху DDoS-атак у них брала участь велика кількість так званих хактивістів - непрофесійних хакерів.

“Згодом їхня частка в загальній кількості знизилася. При цьому самі атаки стали потужнішими, підготовленішими і тривалішими”, - розповів він.

Нагадаємо, хакери з Anonymous зламали сайт ВДТРК (Всеросійська державна телерадіокомпанія). Головний телеканал цієї компанії - "Россия-1", на якому працюють пропагандисти Соловйов, Скабєєва та Попов.

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