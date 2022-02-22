Росія під ударом санкцій: як країни світу покарають Кремль за визнання ОРДЛО

Росія під ударом санкцій: як країни світу покарають Кремль за визнання ОРДЛО

Український парламент звернувся із закликом до держав світу та міжнародних організацій про запровадження додаткових санкції проти РФ.

Після визнання Кремлем незалежності ОРДЛО на Російську Федерацію звалився цілий шквал критики з боку провідних світових держав та, що значно болючіше, нових економічних санкцій, які запроваджуються, зокрема, й персонально проти тих осіб, які причетні Верховна Рада України закликає своїх партнерів у світі не стримувати цей прояв обурення через нехтування Путіним та його поплічниками нормами міжнародного права та неприховану вже агресію проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

ТСН.ua зібрав інформацію про вже запроваджені антиросійські санкції та ті, які ще готують, у різних країнах світу.

Заклик України

Український парламент звернувся із закликом до держав світу та міжнародних організацій про запровадження додаткових санкції проти РФ та її керівництва через визнання “ЛДНР”.

Верховна Рада просить утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б бути витлумачені як визнання псевдореспублік, а також запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові, персональні санкції проти РФ, включно із заморожуванням запуску “Північного потоку-2”, відключенням від SWIFT, а також забороною експорту до Росії високих технологій.

США

Найпершим відреагував на ситуацію президент США Джо Байден, який уже підписав указ про запровадження санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР".

Як повідомили у Білому домі, нові обмеження передбачають заборону інвестицій до "ЛДНР", імпорт будь-яких товарів, послуг, технологій з "ЛНДР" до США, експорт, реекспорт, продаж або постачання будь-яких товарів, послуг або технологій до "ЛДНР".

Також заборонено будь-яке схвалення, фінансування, сприяння чи гарантія з боку громадян США щодо фінансування терористів "ЛДНР".

На території США будуть "заморожені" рахунки, майно осіб, пов'язаних з "ЛДНР" (список визначить Міністерство фінансів США).

Пов'язаним із "ЛДНР" особам заборонено в'їзд до США.

Байден надіслав листи спікеру Палати представників та голові Сенату США про підписаний ним указ щодо санкцій проти "ЛДНР".

Канада

Голова МЗС Канади Мелані Жолі заявила про підготовку до запровадження економічних санкцій. Ці обмеження будуть окремими від тих, які підготовані у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії до України.

"Канада разом зі своїми партнерами та союзниками відреагує твердо на цю кричущу непошану міжнародного права. Ми готуємося запровадити економічні санкції за ці дії, окремі від тих, які підготовані у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії до України", – йдеться у повідомленні Жолі.

Велика Британія

Лондон заявив про запровадження першої частини санкцій проти Росії. Під них попали п'ять банків, серед яких банк “Россия”, “Промсвязьбанк”, “ІС Банк”, “Генбанк”, “Черноморський банк реконструкції та розвитку”.

Також санкції ввели проти наближених до Путіна олігархів Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та його племінника Ігоря Ротенберга. Їхні британські активи будуть заморожені, а також їм буде заборонено в'їзд до Великої Британії. Усім британським громадянам і юридичним особам заборонено вести з ними бізнес.

За словами британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона, решту санкцій притримано на випадок подальшої ескалації.

Окрім того, у МЗС Великої Британії заявили, що введуть санкції проти членів Держдуми та Радфеду Росії, які голосували за визнання "ДНР" та "ЛНР"

Євросоюз

Слідом за Великою Британією ЄС також планує запровадити санкції проти всіх депутатів Держдуми, які проголосували за визнання "ЛДНР". Персонами нон-ґрата в ЄС можуть стати всі, хто проголосував за так зване визнання “ДНР” і “ЛНР” - загалом 351 парламентар.

У Євросоюзі також приймуть рішення про санкції проти РФ, які стосуватимуться банків, які фінансують російські операції на території Донбасу, підконтрольний сепаратистам. Торгівлю з цими регіонами ЄС також планує обмежити.

Джерела Радіо Свобода в дипломатичних колах Євросоюзу свідчать, що загалом у чорних списках опиниться 27 компаній та фізичних осіб, причетних до незаконного рішення - це російські військові, пропагандисти, політики.

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про припинення сертифікації газопроводу "Північний потік-2" після дій Москви на сході України.

“Що стосується останніх подій, ми повинні переоцінити ситуацію також щодо “Північного потоку-2”. Це звучить дуже технократично, але це необхідний адміністративний крок, щоб припинити сертифікацію газопроводу”, — сказав Шольц.

Без проходження процесу сертифікації або затвердження трубопровід не може почати працювати. Нагадаємо, цей проєкт обійшовся Росії з урахуванням інфраструктури на території РФ у 40 млрд євро.

Згодом глава МЗС ФРН Анналена Бербок підтвердила, що “Північний потік – 2” заморожено. "Ми завжди попереджали, що це входить до числа підготовлених заходів", - зазначила вона.

Франція

Франція запровадить санкції проти осіб, які відповідальні за рішення про визнання Росією незаконних утворень на захоплених територіях Донецької та Луганської областей України.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив постійний представник Франції при цій організації Ніколя Дерів’єр. "Разом із європейськими партнерами ми готуємо цільові санкції проти тих, хто брав участь в ухваленні цього незаконного рішення", - сказав Дерів’єр.

Японія

Також читайте Зеленський обговорив з Ердоганом рішення Путіна про визнання "незалежності" ОРДЛО

Японія готується запровадити проти Росії обмеження щодо експорту передових технологій, включаючи напівпровідники, технології, пов'язані зі штучним інтелектом та робототехнікою.

Якщо таке рішення буде ухвалене японським урядом, пакет санкцій буде ширшим, ніж у 2014-му році.

“Японія із серйозною занепокоєністю продовжуватиме стежити за розвитком ситуації та координуватиме жорстку відповідь, включно із санкціями, у співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема з країнами G7”, - йдеться у повідомленні посольства Японії в Україні.

Читайте також: