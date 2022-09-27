Росія "планово" закуповує йод на тлі ядерних погроз: що відомо

У Росії на тлі ядерних погроз Кремля держпідприємство вирішило провести термінову закупівлю калію йодиду на 5 млн рублів.

Слід зазначити, що відповідна закупівля термінова, адже на процедуру виділено лише 4 дні.

Про це йдеться на сайті Держзакупівлі РФ.

На сайті вказано, що компанія робить закупівлі йоду щорічно. Мовляв, така фінансова операція є плановою. Зокрема, попередня сума тендерів була майже такою ж, як і цього року - 3,2 млн рублів за поточним курсом.

Якщо порівняти, курс долара ЦБ на 1 березня 2021 року становив 74,4373 рублів (56 000 доларів = 4 168 488 рублів). Курс долара ЦБ на 25 грудня 2020 року становив 74, 8392 рублів (56 000 доларів = 4 190 995 рублів).

Зазначимо, у Росії суттєво зріс продаж приладів для вимірювання рівня радіації та йодиду калію. Так, продаж йодиду калію і приладів для вимірювання рівня радіації зросли навесні та влітку 2022 року на маркетплейсах РФ Ozon і Wildberries на тлі агресії армії Путіна в Україні, яка захопила ЗАЕС і регулярно обстрілює її.

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