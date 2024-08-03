Росія планувала постачати зброю єменським хуситам: ЗМІ повідомили, що зупинило Кремль

США проводили кілька дипломатичних операцій, щоб зупинити Росію.

Росія планувала почати постачання зброї єменським хуситам для терористичної діяльності, але відмовилась під тиском США та Саудівської Аравії.

Про це пише видання CNN з посиланням на власні джерела.

Видання пише, що Саудівська Аравія веде жорстку боротьбу з хуситами вже багато років, тому Москву застерегли від постачання зброї.

США проводили кілька дипломатичних операцій, щоб зупинити Росію та окремо звернулись до Саудівської Аарвії з проханням вплинути на Кремль.

Американська розвідка наразі не знає, чи саме позиція Саудівської Аравії стала головним фактором, який сприяв відмові диктатора Путіна від такого плану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хусити атакували Тель-Авів новим типом безпілотника.

Крім того, ми раніше інформували, що хусити, ймовірно затопили ще одне судно у Червоному морі.

Читайте також: