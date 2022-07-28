Росія планує провести військові навчання у районі Курильських островів: Японія вимагає скасувати їх

Наприкінці серпня Російська Федерація планує провести військові навчання на Далекому Сході Японії. Своєю чергою у Токіо закликають РФ виключити райони навколо Курильських островів, які вважаються спірною територією.

Зауважимо, Японія висуває претензії на контрольовані Росією південні Курильські острови, які Токіо називає Північними територіями. Територіальний конфлікт між РФ та Японією сягає кінця Другої світової війни, коли радянські війська захопили їх у Японії.

Про це заявив заступник головного секретаря кабінету міністрів Йосіхіко Ісозакі під час пресконфереції, пише Reuters.

"Ми подали рішучу заяву про те, що Північні території повинні бути виключені з районів для навчань (військових навчань Росії - ред.)", — сказав він.

Нагадаємо, у Кремлі назвали країни, з якими Росія не завершила міжнародно-правове оформлення державних кордонів. У переліку сусідніх держав - Україна, так звана Південна Осетія, Азербайджан, Казахстан і США. Також не закріплено міжнародними договорами державний кордон із Естонією, Грузією та Японією.

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