Росія планує відправити військовим оленячі шкури "для маскування на передовій": фото

Місцеві оленярі запропонували відправити шкури на фронт для укриття техніки та збереження тепла.
В Росії Магаданський губернатор Сергій Носов вирішив відправити російським військовим оленячі шкури "для маскування на передовій" від тепловізорів.
Про це Носов написав у Telegram.
За словами голови російського регіону Сергія Носова, з такою ідеєю виступили місцеві оленярі та активісти загальноросійського народного фронту (ЗНФ).
Губернатор заявив, що підтримає ініціативу.
"Властивості шкури та вовни оленів дозволяють приховувати від тепловізорів техніку та укриття. Крім того, вони збережуть тепло в холодну пору року. Допоможемо забезпечити перевезення, вироблення шкур і передавання нашим бійцям", – пише Носов.
Нагадаємо, у Воронезькій області РФ вчителі семи шкіл провели акцію "Шолом Вітчизни", під час якої зробили та наділи шапочки з фольги для “захисту від впливу супутників НАТО”. Відео цього флешмобу опублікували російські Telegram-канали. Як виявилося, розпорядження про проведення цієї акції від імені путінської партії “Единая Россия” розіслав білоруський пранкер Владислав Бохан.
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