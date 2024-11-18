Росія планує відправити військовим оленячі шкури "для маскування на передовій": фото

Місцеві оленярі запропонували відправити шкури на фронт для укриття техніки та збереження тепла.

В Росії Магаданський губернатор Сергій Носов вирішив відправити російським військовим оленячі шкури "для маскування на передовій" від тепловізорів.

Про це Носов написав у Telegram.

За словами голови російського регіону Сергія Носова, з такою ідеєю виступили місцеві оленярі та активісти загальноросійського народного фронту (ЗНФ).

Губернатор заявив, що підтримає ініціативу.

Оленячі шкури / Фото: Сергей Носов Live

"Властивості шкури та вовни оленів дозволяють приховувати від тепловізорів техніку та укриття. Крім того, вони збережуть тепло в холодну пору року. Допоможемо забезпечити перевезення, вироблення шкур і передавання нашим бійцям", – пише Носов.

Нагадаємо, у Воронезькій області РФ вчителі семи шкіл провели акцію "Шолом Вітчизни", під час якої зробили та наділи шапочки з фольги для “захисту від впливу супутників НАТО”. Відео цього флешмобу опублікували російські Telegram-канали. Як виявилося, розпорядження про проведення цієї акції від імені путінської партії “Единая Россия” розіслав білоруський пранкер Владислав Бохан.

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