Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі — прем'єр-міністр Молдови

Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

Прем'єр-міністра Молдови Дорін Речан заявив, що росіяни готують кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові.

Про це Moldova1.

"Існує кілька сценаріїв дестабілізації. Вони включають кілька елементів, у тому числі й ті, про які ви згадали, цитуючи слова президента України Володимира Зеленського", - заявив прем'єр Молдови.

Слід зазначити, що раніше Зеленський повідомляв, що росіяни давно планували силою змінити керівництво Молдови. Проте Молдова та РФ не мають спільного кордону, а перекидати своїх військових вони б могли лише до аеропорту у Кишиневі.

Однак прем'єр-міністр Молдови наголосив, що всі органи країни готові протистояти таким викликам. Він наголосив, що його мета — забезпечити мир і стабільність у країні.

"Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми маємо узгодити наші цілі щодо миру та безпеки", - сказав Речан.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко пояснив, що очільник Кремля Володимир Путін хоче розхитати політичну ситуацію в Молдові, щоб розпалити новий конфлікт по сусідству з Україною і розосередити допомогу західних партнерів.

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