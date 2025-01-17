Росія планує збільшити армію: очільник розвідки Фінляндії шокував цифрою

Російські військові реформи, які передбачають збільшення чисельності збройних сил на 30%, становлять значну загрозу для НАТО.

Росія планує збільшити чисельність армії до 1,5 млн солдатів. Російські військові реформи, які передбачають збільшення чисельності збройних сил на 30%, становлять значну загрозу для НАТО.

По це заявив керівник військової розвідки Фінляндії Пекка Турунен в інтерв’ю Reuters.

За словами Турунена, Фінляндія, яка 2023 року приєдналася до НАТО, уважно стежить за планами Москви. У березні 2024 року до Альянсу приєдналася і Швеція. У своєму щорічному огляді, опублікованому в четвер, фінська розвідка наголосила, що Росія має намір реформувати свої збройні сили до 2026 року.

"Так, це загроза для НАТО, особливо якщо план буде виконаний. Ми повинні реагувати в тому сенсі, що ми повинні бути пильними", — сказав Турунен і додав, що ці плани можуть бути реалізовані до 2030 року.

Міністр оборони Росії заявив у грудні, що наступного десятиліття Москва має бути готова до боротьби з НАТО в Європі. Президент Путін, виступаючи на тому самому зібранні, сказав, що західні лідери "просто лякають власне населення тим, що ми збираємося напасти на когось там під приводом міфічної російської загрози".

Москва планує збільшити чисельність своїх військових до 1,5 млн осіб, включно з суттєвим нарощенням сил біля кордону з Фінляндією. Російська Карелія, Кольський півострів і район навколо Санкт-Петербурга стануть ключовими місцями розгортання нових сил.

Турунен також наголосив, що на реалізацію цих планів вплине перебіг війни в Україні. Він припустив, що конфлікт може залишитися в стані замороженого протистояння.

Нагадаємо, у Фінляндії зʼясували, як російський танкер міг пошкодити підводний кабель.

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