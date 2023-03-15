Росія планує збільшити армію ще на кількасот тисяч бійців: деталі від ЗМІ

Міноборони РФ розіслало по регіонах розпорядження з кількістю людей, з якими мають бути підписані контракти.

Росія почне новий набір контрактників до армії від 1 квітня і планує набрати до війська 400 тис. осіб.

Про це повідомляє "Радио Свобода".

Так, задля нового набору контрактників Міноборони РФ розіслало по регіонах розпорядження, де вказана кількість людей, із якими мають бути підписані документи.

Видання зазначає, що кілька регіональних медіа опублікували загальну цифру контрактників, якими необхідно поповнити війська, відповідно до плану Міноборони РФ. Так, йдеться про 400 тис. бійців контрактної служби.

Основна частина роботи щодо набору на військову службу буде покладена на працівників військкоматів. Але зрештою за виконання плану відповідатимуть губернатори.

Відомо, що згідно з планами російського Міноборони, у Челябінській та Свердловській областях на службу мають надійти по 10 тис. осіб, у Пермському краї – 9 тис.

За даними видання "Верстка", російські військкомати намагаються компенсувати втрати армії у дефіцитних військових спеціальностях. Зараз це водії бронемашин та артилеристи. Водночас влада РФ на офіційному рівні відкидає проведення другої хвилі мобілізації в країні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Воронезькій та Липецькій областях Росії військкомати почали розсилати повістки задля начебто "уточнення персональних даних". У регіонах запевняють, що про мобілізацію не йдеться.

Зауважимо, що до Держдуми росії внесли законопроєкт про підвищення призовного віку. Так, поступово до 2024 року верхню планку планують підняти до 30 років. На сьогодні ж в РФ на строкову службу призивають чоловіків віком від 18 до 27 років.

За оцінками американських аналітиків Інституту вивчення війни, підвищення максимального призовного віку в РФ, ймовірно, "має на меті розширити віковий діапазон призову, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а згодом зменшити загальні вимоги російського суспільства до призову в наступні роки".

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