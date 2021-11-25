Росія почала активно перекидати свої війська та техніку до Криму - Bloomberg

Росія почала активно перекидати свої війська та техніку до Криму - Bloomberg

Війська і техніка прибувають до окупованого Криму від 15 листопада.

Російська Федерація від минулого тижня активно перекидає війська до окупованого Криму в рамках великомасштабної ескалації на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на американську розвідку.

За інформацією видання, війська і техніка прибувають до окупованого Криму від 15 листопада. Переміщення російських військових до півосторова Криму відбулося після відправки бойових танків та іншого важкого озброєння у Воронезьку область Росії. Посилаючись на дані розвідки, повідомляється, до Криму відправили 34-ту мотострілецьку бригаду і 42-гу гвардійську мотострілецьку дивізію. Як раніше повідомляли аналітики з Conflict Intelligence Team, саме танки Т-72Б3 останньої були помічені на відео в поїзді, що прямував до Криму.

Як пише видання, американська розвідка заявляє, що "готовність до можливої операції на підконтрольній українській владі території буде досягнута щонайменше не раніше ніж на початку наступного року".

Раніше видання Bloomberg повідомляло, США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, зокрема картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць. Згідно з матеріалом, зібрані дані свідчать, що російські війська можуть зайти до України з Криму, сходу та Білорусі.

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