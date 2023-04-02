Росія почала головувати в Радбезі ООН у День дурня: реакція Євросоюзу

Жозеп Боррель потролив країну-агресорку.
Початок головування РФ у Радбезі ООН не випадково розпочався саме 1 квітня, у День дурня і День сміху. Таку думку висловив представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
Пост із відповідною заявою європейський посадовець опублікував у Twitter.
"Сьогоднішній початок головування Росії в Раді Безпеки ООН якраз підходить для першого квітня. Незважаючи на те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН. ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку російського головування", - наголосив Боррель.
Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 1, 2023
Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework
The EU will stand against any abuse by Russian presidency
Нагадаємо, раніше на початок головування РФ у Радбезі ООН відреагували президент України Володимир Зеленський і голова української дипломатії Дмитро Кулеба. Лідер держави заявив, що "терористи повинні програти, а не головувати будь-де". Голова МЗС наголосив, що Росія незаконно перебуває в Радбезі ООН, тож головувати там вона теж не повинна.
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