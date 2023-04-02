Росія почала головувати в Радбезі ООН у День дурня: реакція Євросоюзу

Початок головування РФ у Радбезі ООН не випадково розпочався саме 1 квітня, у День дурня і День сміху. Таку думку висловив представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Пост із відповідною заявою європейський посадовець опублікував у Twitter.

"Сьогоднішній початок головування Росії в Раді Безпеки ООН якраз підходить для першого квітня. Незважаючи на те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН. ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку російського головування", - наголосив Боррель.

Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day



Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework



The EU will stand against any abuse by Russian presidency — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 1, 2023

Нагадаємо, раніше на початок головування РФ у Радбезі ООН відреагували президент України Володимир Зеленський і голова української дипломатії Дмитро Кулеба. Лідер держави заявив, що "терористи повинні програти, а не головувати будь-де". Голова МЗС наголосив, що Росія незаконно перебуває в Радбезі ООН, тож головувати там вона теж не повинна.

На Радбезі ООН Росія виправдовувалась, Китай хвалився, а Україна всіх ставила на місця

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