"Росія почала війну, Росія повинна її закінчити": Боррель анонсував зустріч щодо миру в Україні

Україна продовжує давати гідну відсіч агресору, і вагому роль у цьому відіграють наші партнери.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що наразі "ведеться робота" над зустріччю "високого рівня" щодо миру в Україні. Ймовірно, вона відбудеться під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня.

Про це Жозеп Боррель сказав під час виступу в місті Сантандер, пише Europa Press.

"Лише Росія може закінчити війну"

Як стверджує дипломат, зустріч стане продовженням мирного саміту, що відбувся у місті Джидда в Саудівській Аравії на початку серпня. Тоді в обговоренні мирного плану України взяло участь понад 40 країн. Боррель запевняє, що це був черговий крок України, щоб змусити міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію з метою припинення війни.

"Тільки Росія може її зупинити. Росія її почала і Росія повинна її закінчити", – підкреслив він.

Крім цього, Боррель вчергове підкреслив, що Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну.

Нагадаємо, голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель відреагував на удар країни-агресорки Росії по Чернігову у суботу, 19 серпня. Політик наголошує, що атака була "боягузливою і цілеспрямованою".

Читайте також: