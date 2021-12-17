Росія почала заповнювати газом другу нитку "Північного потоку-2"

Раніше у Німеччині повідомляли про відкладання ще на пів року сертифікації "Північного потоку-2"

У п'ятницю, 17 грудня, розпочалася процедура заповнення газом другої нитки газопроводу "Північний потік – 2", який буде надходити до Європи в обхід України.

Про це повідомляє компанія Nord Stream 2 AG.

Як зазначають, заповнення другої нитки відбувається аналогічно до процедури, проведеній щодо першої. "Друга нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необхідного рівня об'єму та тиску. Раніше по другій нитці було успішно завершено пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу", - йдеться у повідомленні.

Про наступні технічні кроки Nord Stream 2 повідомить додатково.

Варто зазначити, заповнення першої нитки "Північного потоку-2" відбулося 4 жовтня. Водночас, як пишуть західні ЗМІ з посиланням на Федеральне мережеве агентство Німеччини, що сертифікацію "Північного потоку-2" можуть відкласти ще на пів року.

До слова, спочатку сертифікацію оператора "Північного потоку-2" повинні були завершити до 8 січня 2022 року, але процес був заморожений у середині листопада.

Як повідомлялося раніше, очільниця німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що не бачить підстав для введення "Північного потоку-2" в експлуатацію, оскільки він не відповідає нормам європейського енергетичного законодавства. Також політикиня наголосила, що в разі нападу Росії на Україну газопровід можуть відключити.

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