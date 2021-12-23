Росія починає масштабні навчання з бойовими стрільбами в окупованому Криму та Краснодарському краї

Росія починає масштабні навчання з бойовими стрільбами в окупованому Криму та Краснодарському краї

23 грудня маневри стартують в окупованому Криму на полігоні "Опук", а 24 грудня – на полігоні "Раєвський" під Новоросійськом.

Росія проведе навчання з бойовими стрільбами в окупованому Криму та Краснодарському краї. До них планують залучити понад 1 200 російських десантників та понад 250 одиниць військової техніки.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Росія" з посиланням на Міноборони РФ.

"Навчання пройдуть у рамках оперативного збору керівного складу військ під керівництвом командувача Повітряно-десантними військами генерал-полковника Андрія Сердюкова. Загалом у них задіяно понад 1200 військовослужбовців та понад 250 одиниць військової та спеціальної техніки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання відбуваються на тлі заяв США, інших країн НАТО та України щодо концентрації російських військ біля українського кордону, які, як пише видання, 9 грудня спростував російський Генштаб.

"Будуть відпрацьовані бойові стрільби десантно-штурмових, артилерійських підрозділів і підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також розмінування ділянки місцевості та прикриття військ від засобів повітряного нападу та безпілотних літальних апаратів. Військовослужбовці виконають вогневі завдання та вразять мішені на різних дальностях", - цитує "Інтерфакс" Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

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