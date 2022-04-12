Росія починає стягувати війська до кордону з Фінляндією після заяви Гельсінкі про бажання вступити до НАТО — ЗМІ

За кілька годин до цього у Кремлі заявили, що вступ Фінляндії до НАТО спровокує Росію вжити заходів у відповідь.

На території Росії у напрямку до кордону з Фінляндією помітили пересування важкого озброєння. Це сталося вже за кілька годин після того, як Кремль пригрозив Гельсінкі "наслідками", якщо вони таки вступлять до НАТО.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що напередодні ввечері з’явилось відео, на якому видно, як біля російсько-фінського з боку РФ рухаються два берегові ракетні комплекси. Найімовірніше це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", яка призначена для знищення надводних кораблів.

Нагадаємо, одразу після оголошення Путіним війни Україні Фінляндія підписала петицію за вступ до НАТО. Хоча ще в січні Гельсінкі заявляли, що не планують вступати до НАТО.

Наразі Фінляндія активізує співпрацює зі США в галузі оборони і вже готова вступити до Альянсу. Натомість заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров заявив, що вступ Фінляндії до НАТО спровокує Росію вжити заходів у відповідь.

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