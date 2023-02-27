"Росія почне військові дії в Молдові": історик пояснив, коли і як може статися атака

Диктатор РФ Володимир Путін за цей рік не переглянув жодної своєї цілі й плану. Перед російською армією все ще залишається завдання захоплення Молдови, тож рано чи пізно Росія почне військові дії в цій країні.

Таку думку висловив російсько-американський історик Юрій Фельштинський в інтерв'ю УНІАН.

"Реальність полягає в тому, що рано чи пізно Росія почне військові дії в Молдові. Незважаючи на незавершену війну в Україні і попри те, що вони не можуть пробити сухопутні коридори, хоча намагалися це зробити з півдня через Одесу", - вважає експерт.

За його словами, військова операція в Молдові для росіян є вкрай проблематичною і ризикованою, доки вони не проб'ють сухопутний коридор. Історик запевняє, що російські війська в Придністров'ї не в змозі самостійно вести військові дії, навіть проти молдовської армії.

"Те, що російські війська залишать Придністров'я за результатами цієї війни, це я гарантую. Після всіх проблем, які влаштувала Росія світу і в 2014 році, і особливо в 2022 році, ні в кого не буде думок залишати їх там. І так, Придністров'я безумовно стане нормальною частиною Молдови. Зараз Придністров'я - це територія, що застигла в 1991 році, у Радянському Союзі. Там червоні прапори, серпи й молоти, пам'ятники Леніну... Це одна з причин, чому в Путіна є велике бажання пробитися туди. Його загальне, ідеологічне завдання - увігнати Російську Федерацію назад до Радянського Союзу. І він це робить через ось ці захоплені території, у тому числі "Л/ДНР", - пояснює Фельштинський.

На його думку, Придністров'я для Путіна - "дуже важливий момент, який диктатор вже не отримав".

Що відбувається у Молдові

Українська влада передала президентці Молдови Маї Санду інформацію про плани РФ здійснити державний переворот у Кишиневі. Росіяни мали намір захопити аеропорт у Кишиневі і перекинути до Молдови війська. Висадження десанту окупантів у Молдові мав підтримати російський військовий контингент у Придністров'ї.

Зі слів Санду, мета цих дій — повалення конституційної та легітимної влади в Кишиневі на нелегітимну, проросійську, "щоб Росія змогла зупинити процес європейської інтеграції республіки та використати Молдову у війні проти України".

Після цього новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан наголосив, що Придністров'я необхідно демілітаризувати і вигнати звідти російський окупаційний контингент. Речан попередив, що у Молдові існують "реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій".

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність допомогти Молдові з Придністров’ям, якщо виникне загроза для територіальної цілісності самої України.

Також Зеленський розповів про докази того, що РФ планувала переворот у Молдові. За його словами, здійснити це можна лише за допомогою висадження десанту або використовуючи територію Придністров'я.

Президент США Джо Байден у Варшаві висловив підтримку Молдові та її "вільним людям".

Також читайте Путіна може зупинити лише одне: експерт про загрозу перевороту у Молдові

Міністерство оборони РФ, своєю чергою, традиційно звинуватило Україну в підготовці "нападу" на Придністров'я.

Водночас військовий експерт Денис Попович переконаний, що росіянам було б украй важко організувати наступ з Придністров'я, оскільки їхній контингент не має у своєму розпорядженні важкої техніки, а перекинути її у невизнаний анклав окупантам поки що неможливо.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що зараз у росіян може відбуватися процес накопичення боєкомплекту для завдання масованого удару по Молдові.

Читайте також: