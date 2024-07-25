Росія почувається впевнено: як Путіну вдається отримувати західні деталі для своїх ракет та дронів попри санкції

Компанії придбали мільйони заборонених чипів та датчиків для військових технологічних компаній Росії, багато з яких потрапили під санкції США.

Росія попри санкції отримала заборонених чипів для ракет на майже на чотири мільярди доларів. Багато з яких - через фейкові компанії у Гонконгу.

Про це йдеться в розслідуванні видання New York Times.

Як стало відомо, поблизу фінансового району Гонконгу на сьомому поверсі офісу за адресою 135 Bonham Strand працюють щонайменше чотири компанії, які пов’язані із тіньовим продажем західних технологій у РФ.

Ці компанії придбали мільйони заборонених чипів та датчиків для військових технологічних компаній Росії, багато з яких потрапили під санкції США.

Крім того, вони є важливою ланкою в ланцюжку, який з’єднує американські дослідницькі лабораторії з китайськими заводами, російськими виробниками зброї та полями битв в Україні. Це означає, що уряд США та технологічні гіганти не можуть контролювати, куди йдуть їхні технології.

Згідно з аналізом російських митних даних, корпоративних записів, реєстрацій доменів і даних про санкції, проведений NYT, заборонені чипи на майже 4 мільярди доларів потрапили в Росію завдяки понад шістьом тисячам компаній, зокрема - гонконзьких з 135 Bonham Strand.

Зі свого боку Захід намагався перекрити доступ до напівпровідників через торговельні обмеження, однак РФ створила настільки надійний паралельний ланцюжок постачань, що за останні три місяці 2023 року імпортувала майже таку ж кількість критично важливих мікросхем, що й за той самий період 2021 року. Про це свідчать результати аналізу даних російської митниці.

Окремо треба додати, що здатність диктатора Путіна обходити західні санкції - один із головних недоліків західної реакції на війну в Україні. Замість того щоб потрапити в економічну ізоляцію, Росія через понад два роки війни почувається цілком упевнено.

Російський імпорт технологій починається з того, що американські виробники мікросхем продають свою продукцію міжнародним дистриб’юторам. Компанії, що займаються виробництвом чипів, за законом не зобов’язані відстежувати, куди йдуть їхні товари далі. Тож Росія звертається до міжнародних дистриб’юторів - які, згідно з аналізом NYT, розташовані в Гонконзі, Китаї, Туреччині, Індії, Сербії та Сінгапурі - й таким чином підтримує постійне постачання західних технологій.

Нагадаємо, що РФ атакує Київ дронами невстановленого типу. Повідомляється, що нетиповий безпілотник летів на наднизькій висоті 20-30 метрів та був збитий у столиці.

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