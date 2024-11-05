Росія погодила візит турецького омбудсмена до місць, де утримують українських полонених

Нині з ворожого полону вдалося повернути 3 767 громадян України. У цьому допомагає Катар та ОАЕ.

Росія погодила візит головному омбудсмену Туреччини Шерефу Малкочу, який, як і в Україні, відвідає місця, де утримуються військовополонені.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен розповів про зустріч із членами родин полонених військовослужбовців військової частини 3033, яка відбулася 5 листопада.

"Відповідаючи на питання, "чи обізнана наша сторона про стан здоров’я наших військовополонених?", мій представник зауважив, що Росія як і раніше не дотримується Женевських конвенцій. Ми це бачимо по тому стану, в якому повертаються додому воїни після полону. Однак нарешті стало відомо, що РФ погодила візит Головному Омбудсману Туреччини Шерефу Малкочу, який, як і в Україні, відвідає місця, де утримуються військовополонені. Дата його візиту поки лишається невідомою", - розповів Лубінець.

За його словами, рідним військовополонених повідомили пріоритетність, яка прописана у Женевських конвенціях, щодо репатріації військовополонених: це тяжкохворі, тяжкопоранені та жінки.

"Тут діє принцип справедливості щодо якомога швидшого повернення тих, хто утримується у ворожому полоні з 2014 року; тих, хто потрапив у полоні, або вважається зниклим безвісти чи загиблим із однієї сім’ї; засуджених. На щастя, у 2024 році Україні вдається повертати на батьківщину таку категорію громадян.

Також низка питань стосувалася конкретних кейсів, яким представники державних органів надали персональні консультації.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець повідомив про списки військовополонених, яких РФ готова терміново повернути. Він наголосив, що Росія гальмує процеси обміну військовополоненими, використовуючи його як метод впливу на українських громадян.

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