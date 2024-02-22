Росія погрожувала збити французькі патрульні літаки над Чорним морем

Інцидент з французькими літаками стався у січні 2024 року.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що на початку 2024 року Росія погрожувала збити французькі літаки під час патрулювання над Чорним морем.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на інтерв’ю міністра телеканалу RTL.

Голова оборонного відомства Франції назвав погрози проти літаків, що патрулювали міжнародний повітряний простір, особливо агресивною позицією Москви. Ця погроза нагадує поведінку Радянського Союзу під час холодної війни, додав він.

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“Російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французькі літаки над Чорним морем, коли ми були у вільній міжнародній зоні, де проводили патрулювання, — сказав міністр.

За словами Себастьяна Лекорню, поведінка Росії у 2024 році не має нічого спільного з тим, що було у 2022 році та до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Це пояснюється тим, що Росія відчуває труднощі на полі бою в Україні", - пояснив французький міністр.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Росія розпочала агресію проти всіх європейських демократій, і заявив, що сам став її жертвою.

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