Росія погрожує Польщі нападом: Дуда попередив про рішучу відповідь в разі агресії

За словами Дуди, якби стався напад на країну НАТО, відповідь була б швидкою і рішучою.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що напад Росії на Польщу означав би напад РФ на НАТО.

Про це польський лідер сказав в інтерв'ю газеті Le Figaro.

"Будь ласка, не забувайте, що напад Росії на Польщу буде нападом Росії на НАТО. Коли 2001 року Сполучені Штати зазнали нападу, всі союзники стали на бік американців і боролися з терористами. Ми вважаємо, що якби стався напад на країну НАТО, хоч би яким він був, відповідь була б сама собою: швидкою і рішучою", - відповів Дуда на запитання, чи уявляє він можливу атаку Росії на Польщу.

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Президент Польщі зауважив, що його країна зробила все, щоб вступити до НАТО, "саме для того, щоб отримати гарантію зі статті 5 Договору".

"Справа не лише в словах. Сьогодні з посиленою присутністю НАТО на східному фланзі на нашій землі перебуває майже 10 тисяч американських солдатів. Польща розширює оборонні можливості. Ми купуємо озброєння... Сьогодні ми будуємо спільну безпеку, один за всіх, все за одного", - сказав Дуда і додав, що прихід російських військових означає смерть, жорстокість, нещадну боротьбу.

Нагадаємо, що в Росії путінські пропагандисти неодноразово в істериці погрожували Польщі за її активну допомогу Україну у війні проти російських окупантів. Так, нещодавно путінський прислужник і головний російський пропагандист Володимир Соловйов знову погрожував Польщі буцімто "взяттям Варшави".

А очільник Чечні Рамзан Кадиров запропонував після України "денацифікувати і десатанізувати" Польщу.

Крім того, керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв попередив, що Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару по Польщі.

До цього "військовий експерт" Костянтин Сівков заявив, що мовляв, російські військові "мають право" завдавати ядерних ударів по території Польщі, "якщо польська влада проводитиме "агресивну політику" щодо Москви та Білорусі, загрожуватиме їхній безпеці та суверенітету". У Варшаві кажуть, що таким шантажем Кремль намагається домогтися м'якої реакції на дії проти України.

Тим часом у самому Міноборони Польщі вважають вкрай високою ймовірність війни за участю Варшави. Там кажуть, що зовнішня та оборонна політика країни має бути спрямованою на зміцнення відносин з однодумцями у всьому світі.

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