Росія погрожує припинити постачання газу до Європи "Північним потоком-1"

У РФ заговорили про ембарго на прокачування газу.

Влада Росії розглядає можливість припинення поставок газу до Європи газопроводом "Північний потік-1".

Про це заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє російський Інтерфакс.

За його словами, "Газпром" збільшив транзит газу через українську газотранспортну систему до передбачених контрактом 109 млн кубометрів на добу.

"Водночас ми розуміємо, що у зв'язку з необґрунтованими звинуваченнями на адресу Росії щодо енергетичної кризи в Європі та запровадження заборони щодо "Північного потоку-2", у нас є повне право прийняти "дзеркальне" рішення та накласти ембарго на прокачування газу через газопровід" Північний потік-1", який сьогодні завантажений на максимальному рівні 100%", - сказав Новак.

Але, за його словами, Росія поки не приймає це рішення.

Нагадаємо, міністерство фінансів США офіційно запровадило сакції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG.

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