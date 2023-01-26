Росія погрожує США та НАТО "прямим повномасштабним військовим конфліктом в Європі"

Росія знову повернулася до погроз, лякаючи США та НАТО "прямим військовим зіткненням".

У Росії у відчаї через постачання Україні важкого озброєння від західних партнерів. Зампостпреда РФ при ОБСЄ Максим Буякевич заявляє, що США та НАТО підійшли до "дуже небезпечної межі", та погрожує "повномасштабним військовим конфліктом в Європі".

Таке Буякевич заявив у четвер, 26 січня, передають російські пропагандистські ЗМІ.

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"Керівництво США та їхніх сателітів НАТО підійшло до небезпечної межі. Їхні усвідомлені дії щодо ескалації військового протистояння в Україні, провокування режиму на військові дії проти населення Росії з використанням західних важких озброєнь та цілевказівкою на основі натовських розвідданих — це прямий шлях до повномасштабного військового конфлікту в Європі, від якого точно програють абсолютно всі жителі нашого континенту", - сказав ображено зампостпреда РФ при ОБСЄ.

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The New York Times проаналізувала та дійшла висновків, що західні союзники пообіцяли надіслати щонайменше 105 танків. Журналісти NYT вважають, що це набагато менше, ніж потрібно Україні.

Найбільша партія танків надійде від США — 31 M1 Abrams, яких достатньо для забезпечення одного українського батальйону. Abrams — одна з найдосконаліших танкових систем у світі, але для її надійної роботи потрібна спеціальна підготовка, технологія для її частин і зазвичай спеціальне паливо. Важке озброєння, за інформацією Держдепу США, надійде не раніше весни.

Британія, Німеччина та Польща зобов’язалися надіслати по 14 танків, а Лондон прогнозує постачання своїх Challenger 2 протягом кількох тижнів. Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус прогнозував, що Берліну знадобляться три-чотири місяці, щоб відправити свої танки Leopard 2.

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