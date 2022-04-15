Росія погрожує ядерною зброєю через ймовірне розширення НАТО

Соратник Путіна відреагував на можливий вступ до Альянсу Швеції та Фінляндії.

У четвер, 14 квітня, заступник голови Ради безпеки Росії і близький соратник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Медведєв заявив, що Москва розмістить ядерну зброю і гіперзвукові ракети в Калінінграді, російському анклаві в центрі Європи, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Реагуючи на можливий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, який може стати одним із найбільших стратегічних наслідків війни в Україні, Медведєв наголосив, що “це означає, що в Росії стане більше офіційно зареєстрованих противників”.

“Якщо Швеція і Фінляндія ввійдуть в НАТО, протяжність сухопутних кордонів Альянсу з РФ виростає більше, ніж вдвічі. Природно, ці границі доведеться укріплювати. Серйозно посилити угруповання сухопутних сил і ПВО, розвернути істотні військово-морські сили в акваторії Фінської затоки. В такому разі про жоден без'ядерний статус Балтики не може вже бути мови – баланс повинен бути відновлений”, - заявив чиновник, який був президентом Росії з 2008 по 2012 рік.

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Із погроз Медведєва зрозуміло, що РФ розглядає можливість розмістити стратегічну зброю в Калінінградській області — російському анклаві на кордоні з Польщею та Литвою.

“Ніхто з розсудливих людей не хоче підвищення цін та податків, посилення напруженості вздовж кордонів, “Іскандерів”, гіперзвуку та кораблів із ядерною зброєю буквально на відстані витягнутої руки від власного будинку. Сподіватимемося, що розум наших північних сусідів все-таки переможе. Але якщо ні – то, як то кажуть, “він сам прийшов”, - пригрозив Медведєв.

Як повідомляє Reuters, речник Держдепартаменту США Нед Прайс, відповідаючи на брифінгу на запитання, як Вашингтон розглядає потенційне приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО у світлі попередження Росії, відповів, що позиція Вашингтона не змінилася і підтвердив політику “відкритих дверей НАТО”.

“Розширення оборонного альянсу не буде створювати нічого іншого, окрім сприяння стабільності на європейському континенті”, – зазначив він.

Агентство нагадує, що Росія володіє найбільшим у світі арсеналом ядерних боєголовок і поряд з Китаєм і Сполученими Штатами є одним із світових лідерів у галузі технологій гіперзвукових ракет.

Нагадаємо, на території Росії у напрямку до кордону з Фінляндією помітили пересування важкого озброєння. Це сталося вже за кілька годин після того, як Кремль пригрозив Гельсінкі "наслідками", якщо вони таки вступлять до НАТО.

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