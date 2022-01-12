Росія погрожує Європі військовою відповіддю, якщо Альянс продовжить розширення на схід

Кремль вкотре говорить, що розширення Альянсу - це "загроза" для РФ.

Якщо НАТО продовжить розширення на схід шляхом вступу до свого складу інших країн, то Росія буде змушена дати військову відповідь.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олексанр Грушка під час брифінгу.

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Він вкотре зазначив, що розширення Альянсу на схід - це "загроза" Російській Федарації. Тому він заявив, що Росія вдасться до усіх заходів, якщо НАТО загрожуватиме її безпеці розширенням складу на сході.

"Вживатимемо всіх заходів - політичних і військово-технічних - для того, щоб не допустити будь-якого обмеження законних інтересів оборонної безпеки Росії", - заявив Грушко.

Нагадаємо, у Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювали питання безпеки на тлі нарощування військової присутності біля кордонів України. Засідання тривало чотири години за закритими дверима. За підсумками зустрічі НАТО відкинуло ультиматум Росії про українські перспективи в Альянсі - компромісів не буде.

Тим часом, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається відводити війська з чотирьох областей поблизу кордонів з Україною, бо, за його словами, зв'язку між маневрами військ і переговорами із Заходом щодо "гарантій безпеки" немає.

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