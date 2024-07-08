"Росія показала НАТО, що готова йти на ескалацію": експерт про жорстоку атаку по Україні

Масована атака росіян по Україні, сьогодні, 8 липня, продемонструвала Заходу що у Кремлі готові йти на ескалацію.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

Він розповів, що сьогоднішня атака розпочалося з ночі - під ударом була Житомирщина. Ворог, ймовірно, хотів дістатися до одного з еродромів.

"Пізніше ми бачимо Київ, Кривий Ріг, Дніпро, схід України. Атака комбінована і доволі масована", - наголосив експерт.

Він зазначив, що РФ багато уваги приділяє психологічній війні, щоб тиснути на емоції людей, тому такі атаки часто відбуваються вночі або зранку.

"Атаки починаються з ночі, як правило, переривається сон. Друга хвиля йде зранку, коли людям треба їхати на роботу, а доїхати неможливо, бо з транспортом проблеми і небезпека всюди. Відповідно, це ламає плани людей", - зазначив він.

Удар по Охматдиту

Мусієнко переконаний, що сьогоднішня ворожа атака по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві була запланована ворогом.

"Очевидно, що ця ракета йшла прямо по лікарні, що є чітким воєнним злочином в розумінні міжнародного гуманітарного права, якому має надаватися відповідна оцінка міжнародним співтовариством. Цей удар з боку Росії демонструє, що росіяни думають, що їм дозволено все абсолютно, що в них розв’язані руки", - наголосив експерт.

Ця атака також показує те, настільки Україні потрібна ППО.

"Сподіваюся, що на саміті НАТО це і не тільки буде вирішено. Але нам потрібно пришвидшити постачання літаків F-16 і потрібно, щоб під ці літаки підвісили ракети JASSM мінімум на 500, а краще на 900 і 1000 кілометрів. Треба бити по Енгельсу, куди злітаються на ремонт літаки, що б’ють по Україні, щоб знищити обладнання. Тоді в них виникнуть дуже серйозні проблеми", - сказав він.

При цьому експерт підкреслив, що Захід має зробити дуже рішучі кроки.

"Сьогодні Росія демонструє відкрито Заходу, що вона готова грати в ескалацію. І тепер будуть дивитися, що робитиме НАТО. Вони розуміють, що з боку НАТО можуть бути заяви, але не буде переходу до дій", - додав Мусієнко.

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. Кількість загиблих продовжує зростати.

Внаслідок повторного удару у Дніпровському районі столиці пошкоджено адмінбудівлю медцентру.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.