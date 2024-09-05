Росія знайшла три країни для обходу західних санкцій - ISW

Росія покладається на кілька країн - Індію, Сербію та Китайську Народну Республіку - в питання уникнення західних санкцій.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують інформацію з видання Financial Times (FT) з посиланням на витоки з російської державної кореспонденції, що Міністерство промисловості і торгівлі Росії розробило план витратити майже 1 мільярд доларів на захист критичних електронних компонентів у жовтні 2022 року, який, як повідомляється, включав можливість будівництва об’єктів в Індії, щоб отримати доступ до таких компонентів.

FT повідомило, що витік документів свідчить про те, що Росія таємно купувала чутливу електроніку подвійного призначення в Індії за допомогою "значних запасів" індійських рупій, накопичених російськими банками завдяки збільшенню продажів нафти в країну.

"Ступінь, до якого Росія реалізувала цей план, залишається незрозумілим, хоча ISW оцінює, що Росія бере участь у більш широких зусиллях, щоб уникнути західних санкцій і закуповувати під санкції електронні компоненти та обладнання, необхідні для виробництва російської оборонної промисловості, через іноземних суб’єктів", - зазначили експерти.

Раніше ISW спостерігала ознаки того, що іноземні компанії та банки, в тому числі в КНР, дедалі неохоче проводять операції з російськими акторами через побоювання вторинних санкцій Заходу, які можуть вплинути на спроби Росії уникнути санкцій.

"Схоже, що Росія покладається на кілька країн, зокрема Індію, Сербію та Китайську Народну Республіку (КНР), у рамках своїх зусиль, щоб уникнути західних санкцій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, США послабили санкції проти Росії, що стосуються транзакцій з банками, які пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією у будь-який спосіб.

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