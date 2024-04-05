Росія поповнить свій військовий флот кораблями із азійської країни – Bloomberg

Російська Федерація може поповнити свій військовий флот після втрат внаслідок війни в Україні двома кораблями із Індії. Постачання має відбутися за угодою, яку Індія уклала з Росією ще 2018 року

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, загалом угода передбачає будівництво 4 фрегатів з керованими ракетами з функціями малопомітності. Постачання відстає від графіка на два роки через війну в Україні.

"Один корабель, найімовірніше, буде передано Індії у вересні 2024 року, а інший - на початку наступного року", - пише Bloomberg.

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Два інших кораблі будуються в Індії у співпраці з Росією, але також відстають від графіка через проблеми з ланцюжком поставок.

Фрегати мали використовувати газові турбіни українського виробництва. Торгівля між Україною і Росією зупинилася 2014 року, тому Індія купувала їх через третю країну.

"Індія і Росія, які також є стратегічними партнерами, змогли обійти проблему платежів", - пише Bloomberg.

Нагадаємо, Україна за період повномасштабної війни потопила або вивела з ладу третину всіх військових кораблів Росії в Чорному морі. Це завдало сильного удару по військовому потенціалу країни-агресорки.

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