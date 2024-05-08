Росія, попри санкції, закуповує на Заході деталі для військових літаків - ISW

РФ в основному закуповує компоненти для радіолокаційного обладнання та програмованих контролерів для військових літаків.

Росія в обхід санкції закуповує західні деталі для військових літаків. Від 2022 року "Ростех" - "Яковлєв" придбав за кордоном військову техніку на суму майже 500 мільйонів доларів США.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російський виробник військових і цивільних літаків і дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату "Ростех" - "Яковлєв" (колишній "Іркут") успішно обходять міжнародні санкції та закуповують військову техніку з-за кордону з 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Американські аналітики, посилаючись на російське видання The Moscow Times повідомили, що завод, який виробляє винищувачі Су-30 і навчально-бойові літаки Як-130, від 2022 року закупив за кордоном військову техніку на суму майже 500 мільйонів доларів США. Зокрема, у вересні 2023 року Росія відправила до Ірану щонайменше літаки Як-130.

The Moscow Times інформувало, що "Ростех" - "Яковлєв" в основному закуповував компоненти для радіолокаційного обладнання та програмованих контролерів для військових літаків.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, новий пакет санкцій ЄС стосуватиметься 11 суден Росії.

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