Росія порушила договір: у НАТО заявили, що вони можуть розміщувати військових у східній Європі

НАТО може розміщувати своїх військових у східній Європі, оскільки Росія порушила договір з Альянсом.
У домовленостях від 1997 року йшлось про те, РФ не нападатиме на сусідні держави та проводитиме консультації з НАТО.
Про це розповів заступник генерального секретаря Алянсу Мірча Джоане, пише Guardian.
За його словами, Росія порушила договір з Альянсом, напавши на Україну. Також РФ припинила консультацію з оборонним блоком. Джоане стверджує, що у договорі від 1997 року йшлось про те, що НАТО та РФ не повинні нарощувати загрозливе озброєння у певних регіонах Європи. А тому зараз НАТО немає ніяких обмежень на посилення свого флангу в східній Європі.
"Вони ухвалили рішення, взяли на себе зобов'язання не нападати на сусідів, але вони це роблять, і проводити регулярні консультації з НАТО, але вони і цього не роблять. Тому я думаю, що насправді цей установчий акт фактично не діє через Росію", – сказав Джоане.
Нагадаємо, до порту столиці Фінляндії зайшли чотири військові кораблі країн-членів НАТО - США, Німеччини та Франції. Американське і німецьке судна брали участь у військових навчаннях в Балтійському морі.
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